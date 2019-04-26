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Barselona'dan Tel Aviv'e uçan yolcu uçağının motoru böyle alev püskürttü

Barselona'dan Tel Aviv'e uçan yolcu uçağının motoru, kalkışta alev aldı. Havadaki uçaktan yürekleri ağızlara getiren görüntüler, yerdekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • star.com.tr
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İspanya'nın Barselona kentinten İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan İsrailli havayolu şirketi Arkia'ya ait bir yolcu uçağının motorlarından şiddetli gürültüler eşliğinde alevler çıkmaya başladı.
 
Uçuş ekibince uçakta acil durum ilan edildi ve uçak kalkıştan 30 dakika sonra yolcuların korku dolu deneyimiyle güvenli bir şekilde inişini gerçekleştirdi.
 
Havalimanından ve uçağın içinden bazı kişiler, görüntüleri saniye saniye kaydetti. 
 

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