Barthelemos'un Estonya ziyaretinde 'Konstantinopolis' skandalı

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos, Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'yı ziyaret etti.

I. Bartholomeos, ziyaret kapsamında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de görüştü.

Kallas, I. Bartholomeos'u Tallin'de bulunan Hükümet Konağı'nın kapısında karşıladığı anları ise sosyal medya hesabından bir video ile paylaştı.

BARTHOLOMEOS ÜZERİNDEN "KOSTANTİNOPOLİS" SKANDALI



Yeni Şafak'ın haberine göre; Kallas söz konusu paylaşımda, İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpsikoposu I. Bartholomeos'u "Kostantinopolis Başpsikoposu ve Ekümenik Patrik" sözleriyle tanımlayarak "Bartholomeos şu anda Estonya'yı ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Kallas'ın skandal sözleri, Helenizm rüyasını hortlatmak için yatıp kalkan Yunanistan'a destek gösterisi olarak yorumlandı.

AYASOFYA'NIN AÇILMASIYLA "KONSTANSTİNOPOLİS" PROVOKASYONLARI BAŞLAMIŞTI



Ayasofya'nın 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami olarak ibadete açılması, Yunanistan'da büyük bir hazımsızlığa sebep olmuştu.

Başta Yunan siyasetçiler olmak üzere ülkede İstanbul'un adı "Konstantinopolis" olarak lanse edilerek çeşitli provokasyon girişimleri düzenlenmişti.