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Dünya

Barzani, İranlı General Kaani'ye ''cumhurbaşkanı adayı Zebari'de ısrarını'' bildirdi

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, 'tartışmalı cumhurbaşkanı adayı Hoşyar Zebari'de ısrarcı olduğu' bildirildi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 11:43
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Irak merkezli "Ez-Zaman" gazetesi İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile Barzani arasında dün gerçekleşen görüşmeye dair haber yayımladı.

Haberde, Barzani'nin, İranlı General'e cumhurbaşkanı adayı olarak Hoşyar Zebari isminde ısrarcı olduğunu ilettiği aktarıldı.

Zebari'nin cumhurbaşkanı adaylığına, 2016 yılında Maliye Bakanı iken yolsuzluktan dolayı Meclis tarafından azledildiği gerekçesiyle karşı çıkılıyor. Bu kapsamda dün başkent Bağdat'ta bir grup aktivist Zebari'nin cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmişti.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) üyesi Hoşyar Zebari, 12 Ocak'ta Irak Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurmuştu.

  • Barzani
  • Cumhurbaşkanı adayı
  • Hoşyar Zebari

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