Barzani: Kimse bizim taraftan Türkiye'ye operasyon yapamaz

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'ye terörist geçişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen İstikrar ve Refah için Irak Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Irak ve Kürdistan Bölgesi'nden silahlı bir grup askeri operasyon yapmak için Türkiye'ye gidemez ve Kürdistan Bölgesine geri dönemez, aynı şey İran için de geçerli." dedi.

Barzani, "Bölgemizin komşu ülkelerimiz için tehdit kaynağı olmasına izin vermeyeceğiz. Komşularımızla sorun çıkaran bir faktör olmak istemiyoruz. İster İsrail olsun ister başka ülkeler, Kürdistan Bölgesi'ni İran'a karşı kullanmak isteyen hiçbir ülkeye yardım etmeyeceğiz." diye konuştu. Barzani merkezi Irak yönetimi ile aralarında sorun veya ayrım olmadığını da vurgularken, "Basra, Bağdat, Süleymaniye, Erbil ve Duhok arasında herhangi bir fark yok. Nereye gidersem gideyim Irak Başbakanı ile koordinasyon halindeyim ve gittiğim her yerde Irak'ı temsil ediyorum. Bağdat da bizim başkentimiz." dedi.