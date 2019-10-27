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Barzani'den Bağdadi açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'yi ölü ele geçirmesinin terörle mücadelede büyük bir adım olduğunu ifade etti.

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IKBY Başkanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani, ABD tarafından el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesine ilişkin mesaj yayımladı.

Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi için düzenlenen operasyonda rolü olan ABD ve diğer taraflardan övgüyle bahseden Barzani, "Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesi, terörle mücadelede büyük bir adım ancak bu, terörün ve DEAŞ ideolojisinin bittiği anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

Barzani, örgütün ve ona benzer grupların hala dünya güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

- "DEAŞ'IN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

Öte yandan eski IKBY Başkanı Mesut Barzani de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağdadi'nin öldürülmesinin teröristlerin zayıflatılmasında etkili olacağını kaydeden Barzani, "Ancak tüm tarafların ve özellikle uluslararası toplumun, Bağdadi'nin öldürülmesinin DEAŞ'ın bittiği anlamına gelmediği konusunda dikkatli olması gerek." ifadelerini kullandı.

Barzani, terörün kökten yok edilmesi ve terörle mücadele için iş birliğinin gerekli olduğunu kaydetti.

Bağdadi burada öldürüldü! İşte o görüntüler

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