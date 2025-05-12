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Dünya

Barzani'den PKK açıklaması

PKK'nın kendini feshetmesini bölge açısından yeni bir sayfa açabilecek tarihi bir dönüm noktası olarak gördüklerini dile getiren Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 'Bu barış çabalarına verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü takdirle karşılıyoruz' dedi. Barzani, 'Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşması için her türlü desteği vermeye hazırız' ifadelerini kullandı.

AA12 Mayıs 2025 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Barzani'den PKK açıklaması
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IKBY Başkanlığından, Barzani'nin konuya ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu kararın "kader belirleyici bir adım" olarak görüldüğü kaydedildi.

IKBY'nin her zaman olduğu gibi anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi için her türlü çabayı göstereceğinin yinelendiği açıklamada, "Bu adımın tam çözüm için bir dönüm noktası olmasını ümit ediyoruz. Bu tarihi fırsatın başarısı için her türlü destek ve yardım için tam anlamıyla hazır olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." denildi.

Barzani'nin açıklamasında, "Başkan Erdoğan'ın sürecin başarısı için ortaya koyduğu çaba ve verdiği desteği takdirle karşılıyor ve övgüye değer görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • Barzani
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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