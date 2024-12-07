Barzani'den Suriye açıklaması

Barzani, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de son dönemde yaşanan olaylar ve değişimlerin takip edildiği belirtilen açıklamada, bu gelişmeler ve değişimlerin Suriye ve tüm bölgenin siyasi geleceği, güvenliği ve istikrarı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'deki bu gelişmeler ve değişimlerin, çözülmemiş sorunların çözümü için diyalog ve anlayışın bir temel olarak benimsenmesine yol açmasını ve Suriye'nin bileşenleri arasındaki ulusal ve mezhepsel farklılıkların derinleşmesine yol açacak hiçbir eylemin uygulanmamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İlgili tarafların Suriye'nin tüm bileşenlerinin çıkarlarına hizmet eden ve bir arada yaşama, barış ve istikrarı gerçekleştiren barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.