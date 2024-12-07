İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Barzani'den Suriye açıklaması

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin, “tarafların bir arada yaşama, barış ve istikrarı gerçekleştiren barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmasını beklediklerini” belirtti.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 15:11 - Güncelleme:
Barzani'den Suriye açıklaması
ABONE OL

Barzani, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de son dönemde yaşanan olaylar ve değişimlerin takip edildiği belirtilen açıklamada, bu gelişmeler ve değişimlerin Suriye ve tüm bölgenin siyasi geleceği, güvenliği ve istikrarı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'deki bu gelişmeler ve değişimlerin, çözülmemiş sorunların çözümü için diyalog ve anlayışın bir temel olarak benimsenmesine yol açmasını ve Suriye'nin bileşenleri arasındaki ulusal ve mezhepsel farklılıkların derinleşmesine yol açacak hiçbir eylemin uygulanmamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "İlgili tarafların Suriye'nin tüm bileşenlerinin çıkarlarına hizmet eden ve bir arada yaşama, barış ve istikrarı gerçekleştiren barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.