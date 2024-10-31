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Dünya

Barzani'den Türkiye açıklaması

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, “Türkiye'deki barış sürecinin başarıya ulaşmasını ve hiç kimsenin buna engel çıkarmamasını ümit ediyorum.” dedi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Barzani'den Türkiye açıklaması
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Barzani, Erbil'de düzenlenen 10. Uluslararası Mezopotamya Tıp Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ekonomisinin petrol dışında da çeşitlendirilmesinin önemini vurgulayan Barzani, sürdürülebilir ekonomik dayanıklılık için tarım ve turizm sektörlerine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, 20 Ekim'de düzenlenen IKBY milletvekili seçimlerinin barışçıl ve sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirterek, "Yeni hükümet tek bölge, tek hükümet, tek meclis ve tek Peşmerge gücü temelinde kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Barzani ayrıca, "Bizim için mutluluk verici olan bir diğer husus da son günlerde Türkiye'de barış sürecinin başlaması için bir inisiyatif olduğunu duyuyoruz. Türkiye'deki barış sürecinin başarıya ulaşmasını ve hiç kimsenin buna engel çıkarmamasını ümit ediyorum." diye konuştu.

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