  • Barzani'den ''Türkiye'' açıklaması: Tüm güçleri seferber edeceğiz
Dünya

Barzani'den ''Türkiye'' açıklaması: Tüm güçleri seferber edeceğiz

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'deki barış sürecini desteklemek için tüm güçlerini seferber edeceklerini belirterek, “Bu seferki farklıdır. Barış süreci hükümet, Meclis ve kamuoyu tarafından yürütülüyor. Türkiye'de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz.” dedi.

9 Eylül 2025 Salı 07:21
Bir açılışa katılmak üzere Fransa'ya giden Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Fransız kanalı France 24'e açıklamada bulundu.

Barzani, ABD ve DEAŞ'a karşı kurulan uluslararası koalisyonun 2025 yılı sonunda Irak'tan çekilmesinin ciddi sorunları beraberinde getireceğini ifade etti.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkışının kaçınılmaz olduğunu savunan Barzani, "Şüphesiz, ABD ve koalisyon güçlerinin çekilmesiyle 2012'deki senaryo tekrarlanır ve DEAŞ canlanır." diye konuştu.

Türkiye'deki barış sürecini desteklemek için tüm güçlerini seferber edeceklerini belirten Barzani, "Bu seferki farklıdır. Barış süreci hükümet, Meclis ve kamuoyu tarafından yürütülüyor. Türkiye'de herkesin barış sürecini desteklediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Barzani süreci "köklü bir değişim" şeklinde nitelendirerek, "Kürt halkının ekseriyeti barışı ve süreci destekliyor. Bu sürekli umut ettiğimiz şeydir. Sürecin başlamasından önce Abdullah Öcalan bana bir heyet gönderdi. Barış sürecine resmi desteğimizi bildirdik ve bizden istenen her şeyi yaptık. Bu tavrımızı sürdüreceğiz. Bu sürecin barışı getirmesini ve tüm bölgede gerçek bir değişime yol açmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli ilişkileri olduğunu söyleyen Barzani, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki anlaşmayı desteklediklerini ifade etti.

Barzani, "Anlaşmanın doğru bir şekilde uygulandığını görmek için birlikte çaba gösterdik, fakat bazı zorluklar ve engeller vardı, bunun yolu kolay değil." dedi.

  • Mesut Barzani
  • Terörsüz Türkiye
  • Irak

