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Dünya

Barzani'den Türkiye'nin adımına destek: Elimizden geleni yapmaya hazırız

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'nin bölgedeki birlik ve beraberlik için attığı adımları mutluluk verici olarak değerlendirdi. 'Türkiye'de yeniden barış sürecinin başladığı haberlerini alıyoruz' diyen Barzani, 'Bu mutluluk vericidir. Nerede olursa olsun barışçıl çözümleri destekliyoruz ve elimizden geleni yapmaya hazırız.' dedi.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 09:38 - Güncelleme:
Barzani'den Türkiye'nin adımına destek: Elimizden geleni yapmaya hazırız
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Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Kürtlerin teröre geçit vermemesi gerektiğini belirtti.

Barzani, Duhok'ta düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IKBY'nin 20 Ekim'deki milletvekili seçim sonuçlarının resmi olarak onaylanmasının ardından siyasi partilerin hükümet kurma süreci için görüşmeler yapacağını belirten Barzani, IKBY'de tek bölge, tek meclis, tek hükümet ve tek Peşmerge gücü olması konusunda taraflara destek çağrısı yaptı.

Barzani, "Biz Kürtler için çok önemli olan husus şudur: hiçbir şekilde teröre geçit verilmemelidir ve terörden medet umulmamalıdır. Bu milletimiz için intihardır. Terör eylemleri düzenleyen ve terörizm ile Kürtlere hizmet edeceğini zanneden büyük bir ihanet içindedir." ifadelerini kullandı.

Barzani ayrıca, şunları söyledi:

"Herkese barış elini uzatmalı, kardeşlik çağrısı yapmalı, barışçıl çözüm istemeli ve zemin bunun için her zamankinden daha uygundur. Türkiye'de yeniden barış sürecinin başladığı haberlerini alıyoruz, bu mutluluk vericidir. Nerede olursa olsun barışçıl çözümleri destekliyoruz ve elimizden geleni yapmaya hazırız."

Barzani'den Türkiye açıklaması

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