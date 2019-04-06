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Barzani'nin Ürdün ziyaretinde IKBY bayrağı krize neden oldu

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Ürdün'e ziyareti sırasında, Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının yanında Irak bayrağının bulunmaması tartışma yarattı.

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Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Ürdün'e ziyareti sırasında, IKBY bayrağının yanında Irak bayrağının bulunmaması tartışmalara neden oldu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Barzani, Dünya Ekonomik Forumu Toplantısı'na katılmak için dün gittiği Ürdün'de, Kral 2. Abdullah'ın kardeşi ve Yüksek Siyasi Müsteşarı Faysal Bin Hüseyin tarafından karşılanmıştı.

Görüşmede, Ürdün bayrağının yanında Irak bayrağına değil, sadece IKBY bayrağına yer verilmesi Irak'ta tartışma yarattı.

Iraklı siyasi analist Haydar Salman, sosyal medya hesabından Barzani ve Hüseyin'in fotoğrafını, "Her zamanki gibi Irak bayrağı olmadan..." ifadesiyle paylaştı.

Iraklı araştırmacı ve sivil aktivist Mustafa Sadun da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak hükümeti, Irak bayrağı olmadan sadece IKBY bayrağının bulunmasından dolayı Ürdün hükümetini protesto etmeli." ifadesine yer verdi.

Şii milis gücü Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Meclis'teki Sadikun Grubu Başkanı Hasan Salim ise yazılı açıklamasında, yaşananlardan dolayı Ürdün hükümetinin Irak'tan özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Aliye Nusayif, Barzani ve Bin Hüseyin görüşmesinde Irak bayrağına yer verilmemesine tepki göstererek, yazılı açıklamasında, bunun "diplomatik örflere aykırı bir davranış" olduğunu belirtti.

- Ürdün "protokol hatası" dedi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat ise, yaşanan tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaparak, görüşmede Irak bayrağının bulunmamasının "protokol hatası" olduğunu, Irak'ın birlik ve bütünlüğünü desteklediklerini kaydetti.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf da, Ürdün tarafından yapılan "protokol hatası" açıklamasını hatırlatarak, Ürdün ile güçlü dostluk ilişkilerine bağlı olduklarını kaydetti.

Sahhaf, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safdi'nin de yaşanan bayrak meselesinden dolayı Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'i telefonla aradığını aktardı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 14 Ocak'ta resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelmişti. Kral gelmeden Bağdat sokaklarında asılan bazı reklam panolarında, Irak bayrağının yanında bir süre yanlışlıkla Filistin bayrağına yer verilmişti. Irak yönetimi bundan dolayı Ürdün'den özür dilemişti

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