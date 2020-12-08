Başpsikopos'tan Paşinyan'a tokat: Kendisi dengesiz biri

08 Aralık 2020 Salı 09:43 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 09:45

Karabağ hezimetinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a ülkesindeki tepkiler çığ gibi büyüyor. Muhalefet tarafından yapılan erken seçimlere de kulak tıkayan Paşinyan, bu kez de ülkedeki din adamları tarafından dışlanmaya başlandı. Sputnik Armenia'da yer alan habere göre, Ermeni Apostolik Kilisesi Shirak piskoposluğunun Başpiskoposu Achapakhyan, 1988 Spitak depremi gününde Gümrü'deki anma törenine katılmayı reddetti. Anma törenlerindeki ayinler genellikle başpsikopos tarafından yönetilir, ancak bu kez Achapakyan’ın isteği üzerine bu durum değiştirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Achapakyan, "Bir hafta önce bir röportajda dengesiz biri olduğu söylemiştim ve hala öyle düşünüyorum. Varlığı beni rahatsız ediyor. Cemaatimle de kendisinden rahatsız oluyor.” İfadelerini kullandı.

SARKİSYAN’IN İSTİFASA ÇAĞRISI

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yaşanan Karabağ yenilgisinden dolayı Paşinyan ve kabinesinin istifa etmesi gerektiğini söylemişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ



Yaşanan tüm bu başarısızlıkların ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da görevinden istifa etmişti. Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada açıklamıştı.

İSTİFA İSTEYENLERİN GÖSTERİLERİ SÜRÜYOR



Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin gösterileri her geçen gün artarak devam ediyor. Muhalefet partileri ise Paşinyan'a 8 Aralık'a kadar istifa etmesi için ültimatom vermişti.