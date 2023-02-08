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Dünya

Başbakan bizzat açıkladı! Avustralya'dan Türkiye'deki kurtarma çalışmalarına destek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkesinin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla uzman ekip göndereceğini bildirdi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Başbakan bizzat açıkladı! Avustralya'dan Türkiye'deki kurtarma çalışmalarına destek
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Avustralya basınında yer alan habere göre, Albanese, Meclisi bilgilendirme toplantısında, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına yönelik Türkiye'ye gönderilecek ekibin bir an önce hareket etmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Albanese, arama kurtarma ekibinin sevk edilmesi için Avustralya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, Yeni Güney Galler Eyalet İtfaiyesi, Dışişleri ile Savunma bakanlıklarının koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Ekibin hafta sonuna kadar sahada olmalarını hedeflediklerini aktaran Albanese, "Ekipte yer alacak personele ve ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Her zamanki gibi yardım ve destek ihtiyacı olan her yere gitmeye hazırlar. Avustralya halkı adına kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Albanese, Avustralya hükümetinin, gıda, barınak ve acil ihtiyaçları kapsayacak insani yardımlar için 10 milyon Avustralya doları (yaklaşık 132 milyon lira) tahsis edeceği bilgisini paylaşarak, "Biliyorum birçok Avustralyalı yardımda bulunmak istiyor. Yardım için en etkili yol, sivil toplam kuruluşları vasıtasıyla yapılacak bağışlardır." dedi.

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