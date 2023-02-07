İSTANBUL 2°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2023 Salı / 17 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8287
  • EURO
    20,1152
  • ALTIN
    1131.22
  • BIST100
    4505.34
Dünya

Başbakan duyurdu: Türkiye'ye gidecekler

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

AA7 Şubat 2023 Salı 17:28 - Güncelleme:
Başbakan duyurdu: Türkiye'ye gidecekler
ABONE OL

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan depremin trajik olduğunu ifade etti.

Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gideceğini söyledi.

Polonya, dün Türkiye'ye destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.

Söz konusu ekip 20 ton ekipmanla Türkiye'ye ulaşmıştı. Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu ekip halihazırda Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekibimiz yerleştikten sonra iki keşif çalışması yaptı. Enkaz altında 3 kişinin olabileceği yer belirtildi. İki kurtarma ekibimiz harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.