Başbakan duyurdu: Türkiye'ye gidecekler

Morawiecki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşanan depremin trajik olduğunu ifade etti.

Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gideceğini söyledi.



Polonya, dün Türkiye'ye destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.

Söz konusu ekip 20 ton ekipmanla Türkiye'ye ulaşmıştı. Polonyalı yetkililerden edinilen bilgiye göre, bu ekip halihazırda Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Polonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekibimiz yerleştikten sonra iki keşif çalışması yaptı. Enkaz altında 3 kişinin olabileceği yer belirtildi. İki kurtarma ekibimiz harekete geçti." ifadelerini kullandı.