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Dünya

Başbakan Ersan Saner duyurdu: Merhum Rauf Denktaş'ın mezarı için proje hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere Doğu Akdeniz Üniversitesini (DAÜ) görevlendirdiklerini belirtti.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:22
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Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Saner, UBP'nin 46'ncı kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde, Denktaş'ın Lefkoşa'daki kabrini ziyaret etti.

Saner, beraberindeki heyetle kabre çelenk koydu.

Burada açıklama yapan Saner, Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere Doğu Akdeniz Üniversitesini (DAÜ) yetkilendirdiklerini belirtti.

Saner, projenin iki ayda biteceğini ifade ederek, "Bu alanı Rauf Raif Denktaş'ın adına yaraşır bir hale getireceğiz." dedi.

Ziyarette Saner'e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkan Yardımcıları Dilaver Bilgen ile Kenan Örgen eşlik etti.

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