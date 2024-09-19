Başbakan Mikati'den BMGK'ye İsrail çağrısı

BMGK dönem başkanı Slovenya'nın, konseyin Lübnan'daki olayları görüşmek için cuma günü acil oturumla toplanacağını duyurmasının ardından Lübnan Başbakanı Mikati, yazılı bir açıklama yaptı.

Mikati, "Yarın, Lübnan hükümetinin talebiyle yapılacak BMGK oturumunda, İsrail'in yürüttüğü soykırım savaşını durduracak caydırıcı bir tavır sergilenmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

BMGK'nin "İsrail'in, yüzlerce kişinin ölümü ve binlercesinin yaralanmasına neden olan Lübnan'a yönelik saldırısını ve ona karşı yürütülen teknolojik savaşı durdurma konusunda kararlı bir duruş sergilemesinin zorunlu olduğunu" vurgulayan Mikati, şunları kaydetti:

"Bu konuda birinci sorumluluk uluslararası topluma aittir ve İsrail saldırganlığını caydırmak için harekete geçmelidir. Çünkü bu sadece Lübnan'ı değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir meseledir."

- LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI



Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede dün çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.