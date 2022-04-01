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Dünya

Başbakan Morawiecki'den Rusya iddiası: Ukrayna'nın üçte birini ele geçirmeyi planlıyorlar

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın, yakında Ukrayna'nın üçte birini ele geçirmeyi planladığını savundu.

AA1 Nisan 2022 Cuma 15:26 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 15:26
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Polonya Başbakan Mateusz Morawiecki, CNN'e verdiği röportajda, Rus askerlerinin yeniden gruplaştığını belirterek "Özellikle Donbas bölgesinde, Ukrayna güçlerini hızla kuşatmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ukrayna topraklarının üçte birini aldıktan sonra çok daha güçlü bir pozisyonda müzakere yapmak isteyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, Rusya'nın uzun vadeli yaptırımlardan endişe ettiği görüşünde olduğunu dile getirerek Polonya olarak varlıklara el konulmasından tutun, Rus petrolünün ve doğal gazının alımını durdurmak için her şeyin yapılmasından yana olduklarını söyledi.

Polonya Başbakanı ayrıca Rusya'nın gelecek birkaç ay için savaşa hazır olduğunu, Avrupa Birliği ile NATO'nun ise bu olasılığa karşı aynı şekilde hazırlanıp hazırlanmadığından emin olmadığını sözlerine ekledi.

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