Başbakan Orban: Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçişi için koridor açmaya hazırız

AA 5 Kasım 2021 Cuma 19:57 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:57

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, ülkesinin, sığınmacıların girişini engellemek için 2015'te sınırlarına tel örgü çektiğini, bu konuda, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Slovenya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya'nın da Macaristan'ı takip ettiğini ifade etti.

Son dönemde sığınmacı baskısının artışta olduğunu, 1 Ocak'tan ekim ayına kadar 92 bin sığınmacının ülkeye girişinin engellendiğine dikkati çeken Orban, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 21 bin olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Macaristan'ın kendi ulusal bütçesinden sınır korumasına yaklaşık 600 milyar Macar forinti (yaklaşık 1,6 milyar avro) harcama yaptığına da işaret eden Orban, bunun en azından bir kısmının Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın sığınmacı konusundaki duruşunu değiştirmeyeceğini de kaydeden Orban, "Macaristan, sığınmacıların Avusturya'ya, Almanya'ya hatta İsveç'e kadar varabilecekleri bir koridor açmaya hazır ama Brüksel'in kendi görüşünü Macaristan'a zorla kabul ettirmeye çalışmasını reddediyor." dedi.