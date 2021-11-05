İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2021 Cuma / 30 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6947
  • EURO
    11,2209
  • ALTIN
    565.385
  • BIST100
    1583.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakan Orban: Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçişi için koridor açmaya hazırız
Dünya

Başbakan Orban: Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçişi için koridor açmaya hazırız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, sığınmacıların Avusturya'ya, Almanya'ya hatta İsveç'e kadar ulaşabilmesi için koridor açmaya hazır olduğunu açıkladı.

AA5 Kasım 2021 Cuma 19:57 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 19:57
ABONE OL

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, ülkesinin, sığınmacıların girişini engellemek için 2015'te sınırlarına tel örgü çektiğini, bu konuda, Yunanistan, Bulgaristan, İspanya, Slovenya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya'nın da Macaristan'ı takip ettiğini ifade etti.

Son dönemde sığınmacı baskısının artışta olduğunu, 1 Ocak'tan ekim ayına kadar 92 bin sığınmacının ülkeye girişinin engellendiğine dikkati çeken Orban, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 21 bin olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar Macaristan'ın kendi ulusal bütçesinden sınır korumasına yaklaşık 600 milyar Macar forinti (yaklaşık 1,6 milyar avro) harcama yaptığına da işaret eden Orban, bunun en azından bir kısmının Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın sığınmacı konusundaki duruşunu değiştirmeyeceğini de kaydeden Orban, "Macaristan, sığınmacıların Avusturya'ya, Almanya'ya hatta İsveç'e kadar varabilecekleri bir koridor açmaya hazır ama Brüksel'in kendi görüşünü Macaristan'a zorla kabul ettirmeye çalışmasını reddediyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.