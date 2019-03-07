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Başbakan Orban'dan Avrupa'nın İslamlaştığı iddiası

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) parçalanma ihtimalinin olduğunu çünkü Avrupa'nın bir kısmının İslamlaştığını diğer kısmının ise İslamlaşmak istemediğini savundu.

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Başbakan Orban, Paris'te bir panelde katıldığı programda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Avrupa'nın 29 yıl önce Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra birleştiğini ama bugün bazılarının AB'yi bir imparatorluğa dönüştürmeye çalıştığını, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Macaristan'ın Hristiyan köklerinin olduğunu ve ülkede çok kültürlülüğe yer olmadığını savunan Orban, "Şu an Avrupa'nın ikiye bölünme tehlikesi var. Bir kısmı İslamlaşıyor diğer kısmı ise İslamlaşmak istemiyor. Eğer bizi İslamlaşmaya zorlamaz, rahat bırakırlarsa o zaman Avrupa özgür ülkeler kulübü olarak yaşamaya devam eder.'' diye konuştu.

Macarların Avrupalı olmadığı şeklindeki açıklamalara da tepki gösteren Orban, "Macaristan bin yıldır Avrupa'ya ait. Biz Avrupayız. Bizi Yalta'da sattıklarında da 1956'da yalnız bıraktıklarında da Avrupalıydık.'' dedi.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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