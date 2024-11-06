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Dünya

Başbakan Sanchez'den sele ilişkin açıklama: iklim değişikliği neden oldu

İspanya Başbakanı Sanchez, selin nedeninin iklim değişikliği olduğunu söyledi. Sanchez, “Yapılmış olası ihmal ve hatalar krizin bir başka aşamasıdır, şimdi biz hayatı yeniden inşa ediyoruz, bu trajedinin mağdurlarına tedavi sağlıyoruz” dedi.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Başbakan Sanchez'den sele ilişkin açıklama: iklim değişikliği neden oldu
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerini vuran selin nedeninin iklim değişikliği krizi olduğunu belirtti. Sanchez, başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağışın ardından meydana gelen selin arkasında iklim krizi olduğunu ve iklim değişikliği sorununun siyasetin üzerinde tutulması gerektiğini ifade etti.

Bölgeyi acil iklim durumuna uyarlamak için bir plan hazırlayacaklarını kaydeden Sanchez, "Yapılmış olası ihmal ve hatalar krizin bir başka aşamasıdır, şimdi biz hayatı yeniden inşa ediyoruz, bu trajedinin mağdurlarına tedavi sağlıyoruz" dedi.

  • iklim değişikliği
  • sel felaketi
  • Başbakan Sanchez

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