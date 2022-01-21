İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başbakan Scholz, Biden'ın görüşme davetini geri çevirdi
Dünya

Başbakan Scholz, Biden'ın görüşme davetini geri çevirdi

Alman medyası, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'da görüşme davetini geri çevirdiğini belirtti.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:25
ABONE OL

Alman haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Ukrayna krizi nedeniyle Washington'a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmesini teklif etti. Ancak Scholz'un bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Scholz'un Beyaz Saray'dan gelen teklifi geri çevirme nedeninin önceden planlı İspanya ziyareti ve Almanya'daki koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Scholz'un bu süre zarfında ülkesinde olması gerektiğini söylediği belirtildi. Her iki tarafın da görüşme ayarlamak için çalıştığı, şubat ortasına kadar görüşmenin gerçekleştirilmesinin beklendiği aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.