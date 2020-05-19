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Dünya

Başbakan Serrac “AB'nin Libya'daki sivillere yönelik suçlarla ilgili politikasından” rahatsız

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Avrupa Birliği'nin (AB), Libya'da sivillere yönelik işlenen suçlar konusunda izlediği politikadan rahatsız olduğunu belirtti.

AA19 Mayıs 2020 Salı 01:22 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 01:22
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Libya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Serrac görüşmede, “AB'nin sivillere karşı işlenen suçlar konusunda daha kesin ve etkili bir duruş sergilememesinden duyduğu memnuniyetsizliği” dile getirdi.

Söz konusu suçların sistematik olarak işlendiğinin ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini vurgulayan Serrac, bunların savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar sayıldığını kaydetti.

Serrac ile Borrell arasındaki görüşmede Libya’daki son durum ve askeri gelişmelerin değerlendirildiği de kaydedildi.

Hafter milislerinin mayıs başından itibaren başkentin çeşitli bölgelerine düzenlediği, yüzlerce roketin ve top mermisinin kullanıldığı saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'den getirilen vatandaşlar Sivas'ta karantina sürelerini geçirecekleri yurda yerleştirildi

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