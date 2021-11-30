Başbakan Shmygal: Darbe girişiminin arkasında Rusya var

Reuters 30 Kasım 2021 Salı 17:03 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 17:03

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey diplomatları ile görüşmek için Brüksel'de bulunan Ukrayna Başbakanı Denys Shmygal, Rusya'nın saldırgan tutumunun, sınıra asker yığmasının ve 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardındaki sebebin, Ukrayna'nın AB'ye girme isteği olduğunu söyledi.

Shmygal "Elimizdeki gizli veriler (darbe yapmak gibi) özel amaçlar olduğuna işaret ediyor" dedi. Bu girişimin arkasında Rusya'nın olup olmadığı sorusuna ise Shmygal "kesinlikle" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna istihbaratının Aralık ayında Rusya'nın müdahil olmasıyla darbe girişimi olabileceğine dair bilgi aldıklarını açıklamış; Kremlin Zelenskiy'e yönelik iddia edilen darbe girişiminde yer alma planı olmadığını ve Moskova'nın bu tür eylemlerde bulunmadığını açıklamıştı.