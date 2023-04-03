Irak Başbakanı Sudani, Al Jazeera televizyonuna verdiği mülakatta bölgedeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.



Türkiye ile ilişkilere değinen Sudani, "Komşu Türkiye ile birçok ortaklıklar ve çıkarımız mevcut. Su ve güvenlik konusunda bazı sorunlar var ancak bu sorunların çözümü için büyük fırsatlar mevcut. Irak'ın su hissesinin temini için Türkiye'nin çabalarına müteşekkiriz." dedi.

Türkiye ile ekonomik işbirliği inşa etmek istediklerini ifade eden Irak Başbakanı, "İkili ilişkileri güçlendirecek yeni stratejik projeler yakında hayata geçirilerek gün yüzüne çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Sudani, Irak'ın komşu ülkelere saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ve sınırların güvenliğinin sağlanması hususunda Türkiye ve İran ile ortak komisyonlar üzerinden çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasında sağlanan uzlaşının bölge istikrarı ve kalkınması için önemli olduğunu belirten Sudani, Suriye'nin de Arap Birliği'ne geri dönmesi gerektiğini savundu.