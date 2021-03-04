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Dünya

Başbakandan kriz çıkaran açıklama: Rusya'ya komşunun topraklarını vadettim

Slovakya Başbakanı İgor Matoviç'in yaptığı gaf, Ukrayna ile krize yol açtı. Matoviç, 'Rus Sputnik V aşısı karşılığında Ukrayna'nın bir kısmını Rusya'ya vadettim' dedi. Daha sonra sözlerinin şaka olduğunu ve Rusya'nın aşı karşılığında herhangi bir talebi olmadığını dile getirdi. Ukrayna'dan gelen tepki üzerine Slovakya Dışişleri Bakanı özür diledi.

04 Mart 2021 Perşembe 16:15 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 16:16
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Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, bir radyo programına katıldı. Programda, Rus Sputnik V aşısı için Rusya'ya Ukrayna'nın Zakarpatya bölgesini devretme sözü verdiğini söyledi.

Daha sonra sözlerinin şaka olduğunu ve Rusya'nın aşı karşılığında herhangi bir talebi olmadığını dile getirdi.

UKRAYNA "ÖZÜR" BEKLEDİ

TRT Haber'in haberine göre, Ukrayna'nın tepkisi gecikmedi ve Kiev, Matoviç'ten özür talep etti. Diplomatik krizin daha fazla büyümemesi için Slovakya Dışişleri Bakanı İvan Korçok devreye girdi.

Matoviç'in şakasının yersiz olduğunu söyleyerek ülkesinin resmi özrünü Ukrayna'ya iletti.

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