Başbakanı asitte yok etmişlerdi: Kalan son parça ülkesine ulaştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) 1961'de öldürülen ilk Başbakanı Patrice Lumumba'nın asitte yok edilen cesedine ait son parçası olan altın kaplı dişi, 61 yıl sonra ülkesine ulaştı.

Ailesi, Lumumba'nın dişinin de bulunduğu KDC bayrağına sarılı tabutu başkent Kinşasa'ya getirdi.

Lumumba'nın 61 yıl sonra ülkesine ulaşan tek dişi, Lumumba'nın yaşamında önem arz eden yerlere götürülecek ardından 30 Haziran'da düzenlenecek resmi törenle Kinşasa'da toprağa verilecek.

Cenaze töreninin ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilecek.

- BELÇİKA'DAN ÖZÜR

Lumumba'dan kalan son parça, 20 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen resmi törenle ailesine teslim edilmişti.

Törende konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Lumumba'nın öldürülmesine yol açan olaylarla ilgili olarak o dönem iktidarda olan hükümetin bazı bakanlarının "ahlaki sorumluluğu" bulunduğunu söylemişti.

De Croo, "Burada ailesinin huzurunda Belçika hükümetinin özrünü sunmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

- BELÇİKALILARIN DANIŞMANLIK YAPTIĞI GRUP ÖLDÜRMÜŞTÜ

Lumumba, KDC'nin Haziran 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkenin ilk başbakanı olmuştu. İç karışıklık ve siyasi krizler nedeniyle sadece eylül ayına kadar görevde kalan Lumumba, ev hapsine alındı. Ev hapsinden kaçarken Albay Joseph Mobutu'nun askerlerince yakalanan Lumumba, ayrılıkçı bir gruba teslim edildikten sonra idam edildi.

ABD'nin Sovyet yanlısı gördüğü Lumumba'yı idam eden gruba Belçikalı güvenlik görevlilerinin danışmanlık yaptığı, KDC'li liderin cesedinin parçalara ayrılarak sülfürik asitte eritildiği yıllar sonra belirlendi.

Belçikalı görevliler arasında bulunan polis müdürü Gerard Soete, 1999'da Lumumba'nın öldürülmesine yardım ettiğini kabul etti. Soete, bu olay sırasında Lumumba'nın biri altın kaplı birkaç dişini ve el parmak kemiklerini alarak yıllarca sakladığını kabul etti.

Belçika parlamentosu, 2001'de bazı Belçikalı yetkililerin Lumumba'nın ölümünden "ahlaken sorumlu" olduğu sonucuna vardı. Bir yıl sonra da Belçika hükümeti resmen özür diledi.

2000 yılında ölen Soete hakkında hiçbir zaman dava açılmadı. Soete, Lumumba'dan kalan parçaları ölene kadar sakladı. Soete'nin kızı Godelive Soete 2016'da bir Belçika dergisinin muhabiriyle yaptığı röportajda Lumumba'nın dişlerinden birini gösterdi. Bunun üzerine Godelive Soete'nin evinde arama yapan polis, Lumumba'nın kalıntılarına el koydu.