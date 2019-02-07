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Hindistan, başbakanın özel uçağı için ABD'den füze savunma sistemi aldı

Hindistan, Başbakan tarafından kullanılmak üzere Boeing 777 uçağına kurulacak, büyük uçakların uçaksavar füzelerinden korunması için kullanılan LAIRCM sistemini aldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan başbakanı tarafından kullanılmak üzere iki Boeing 777 uçağına kurulacak 190 milyon dolar değerinde, büyük uçakların uçaksavar füzelerinden ve elektronik saldırılardan korunması için kullanılan LAIRCM sisteminin dış askeri satışını onayladı.
 
Uçağa takılacak savunma sisteminde çeşitli kızılötesi ve elektronik savaşa karşı önlem paketleri, karşı önlem sistemleri, füze uyarı sensörleri bulunuyor. Ayrıca sitemle birlikte çeşitli montaj ve teknik destek de verilecek.
 
Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu satış ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendirmeye, siyasi istikrar ve barış için önemli bir güç olmaya devam eden büyük bir savunma ortağının güvenliğini arttırmaya yardımcı olarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyecek. Hint-Pasifik ve Güney Asya bölgesinde ekonomik ilerleme sağlayacak. Ve müttefiklerimize artan füze tehditleri alanlarında daha güçlü bir yetenek sağlayacak." denildi.

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