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Dünya

Başbakanlık Ofisi çalışanlarına soruşturma! Netanyahu hükümetine darbe iddiası

Gazze kasabı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) babasının liderliğindeki koalisyon hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti. Yair, şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı ve Başbakanlık Ofisinden bazı isimlerin adının geçtiği soruşturmaya tepki gösterdi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
Başbakanlık Ofisi çalışanlarına soruşturma! Netanyahu hükümetine darbe iddiası
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Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "gizli belgelerin basına sızdırıldığı" suçlamasıyla yürütülen polis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yair, şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı ve Başbakanlık Ofisinden bazı isimlerin adının geçtiği soruşturmaya tepki gösterdi.

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davalarına işaret eden Yair, bunların savcılar, mahkeme ve medya tarafından babasına yönelik bir darbe olduğunu ileri sürdü.

ŞANTAJ YAPILDI

Oğul Netanyahu, "gizli belgelerin basına sızdırıldığı" suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla babasının liderliğindeki koalisyon hükümetinin Şabak tarafından devrilmeye çalışıldığını iddia etti.

İsrail polisinin Gazze'ye yönelik saldırıların ilk günlerine ilişkin bir soruşturma yürüttüğü bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişi gözaltına alınırken İsrail basınında konuya ilişkin birçok iddia ortaya atıldı.

Son olarak Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 sonrası Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan toplantıların tutanaklarına erişmek için Başbakanlık Ofisi'nde çalışmış askeri bir yetkiliye "hassas görüntüleriyle" şantaj yaptığı iddia edilmişti.

Netanyahu'nun ofisi, söz konusu soruşturmanın kendilerine yönelik olduğunu ileri sürmüştü.

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