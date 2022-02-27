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Dünya

Basın toplantısında açıkladı: Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar gönderecekler

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacak.

AA27 Şubat 2022 Pazar 20:49 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 20:49
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Ukrayna'ya askeri yardım yapmaya karar verdiğini söyledi.

Hafif silahların yanı sıra Ukrayna'ya tanksavar da gönderileceğini belirten Andersson, "5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask, 135 bin askere yetecek hazır gıda göndereceğiz. Ayrıca insani yardım için 50 milyon avro ilave destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Andersson, sorunun Avrupa'nın tüm güvenliğini ilgilendirdiği için böyle bir karar aldıklarını ve Avrupa Birliği'nde (AB) ileriki günlerde Rusya'ya yönelik daha fazla önlemin alınacağını sözlerine ekledi.

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