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Dünya

Basına sızdırıldı! Netanyahu'nun ses kaydı ortaya çıktı

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi, Ultra Ortodoks (Haredi) öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına karşı çıktıkları için görevden aldığını söylediği ses kaydı ortaya çıktı.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Basına sızdırıldı! Netanyahu'nun ses kaydı ortaya çıktı
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İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Netanyahu'nun mart ayında Birleşik Tevrat Yahudiliği dini liderlerinden Haham Moshe Hillel Hirsch'le 2025 bütçe oylamasından önce gerçekleştirdiği görüşmenin basına sızdırılan kaydını yayımladı.

Ses kaydında, Başbakan Netanyahu'nun Gallant ve Halevi'yi Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına karşı çıktıkları için görevden aldığını açıkça söylediği duyuluyor.

Hirsch'e Tevrat okullarında okuyan Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın geçirilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Netanyahu'nun "Aştığımız büyük engeller vardı biliyorsunuz. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı size karşıyken, ilerleyemezsiniz. Ancak şimdi adım atabiliriz." dediği duyuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Kanal 13'ün konuşmayı çarpıttığını, Haredilerin askere alımı için orduda özel birliklerin kurulmasını engelleyenlerin eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile görevden alınan Savunma Bakanı Yoav Gallant olduğu öne sürüldü.

Mevcut Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in konuyu profesyonelce ele aldıkları ve süreci hızla ilerlettikleri belirtildi.

Başbakanlık Ofisinin iddialarının aksine, eski Genelkurmay Başkanı Halevi ile görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın döneminde ultra-Ortodoks askerler için özel birlikler kurulmuştu.

Netanyahu, birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadığı Gallant'ı 5 Kasım 2024'te görevden almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarını yürüten Genelkurmay Başkanı Halevi, başta Netanyahu olmak üzere iktidardaki koalisyon hükümetinde yer alan çok sayıda isimle karşı karşıya gelmişti. Görevden alınacağı iddialarının gölgesinde Halevi, 21 Ocak'ta istifasını açıklamasının ardından 5 Mart'ta görevinden ayrılmıştı.

- HAREDİ PARTİLER, NETANYAHU'NUN İKTİDARINI BİTİREBİLECEK MECLİS'İN FESHİNE DESTEK KARARI

İsrail basını, Tevrat okullarında (Yeşiva) okuyan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin büyük bir krizle karşı karşıya olduğuna ve ülkede erken seçimin kapıda olduğuna dikkati çekiyor.

Yedioth Ahronot gazetesi, Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin meclisin feshedilmesi yoluyla erken seçimlere gidilmesi kararına, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin diğer Ultra Ortodoks ortağı Şas partisinin destek verdiğini aktardı.

Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin dini lideri olan hahamlar, koalisyondan çekilme ve meclisi feshetme seçeneklerinden ikisini de desteklediklerini belirten bir açıklama yayımlamıştı.

Öte yandan, muhalefet partileri İsrail Meclisi'nin (Knesset) feshi için gelecek hafta bir tasarı sunacaklarını açıklamıştı.

  • Binyamin Netanyahu
  • israil
  • ses kaydı

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