Başkan Erdoğan barış için devrede! Dünya basını böyle duyurdu

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında İsrail-Filistin hattında gerilim had safhaya çıkmış durumda. İsrail donanmasına ait hücum botlarının, Akdeniz kıyısındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu. Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan uluslararası alanda ise itidal çağrısı yapan ülkeler arasında Türkiye de var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta suların durulması için telkinlerde bulunuyor.

Nitekim Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara vererek konuyla ilgili önemli telefon görüşmeleri yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşen Erdoğan, çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

Erdoğan ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Lübnan Başbakanı Mikati, Malezya Başbakanı İbrahim, Katar Emiri Al Sani ile de İsrail ile Filistin arasında yaşanan gelişmelerle ilgili telefon görüşmesi yaptı.

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Başkan Erdoğan'ın bu çabası bu sabah dünya gündemine de düştü. Reuters, "Erdoğan, bölgesel liderlerle İsrail-Filistin çatışmasını görüştü" başlıklı haberinde konuşmanın detaylarına yer verdi.

The New Arab ise Başkan Erdoğan'ın çabalarından bahsetmenin yanı sıra çözümüne de odaklandı. Nitekim Erdoğan, çözüm için 'bir Filistin devletinin ertelenemeyeceğini' ifade etmişti.

The Sun Daily de benzer şekilde Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer vererek uyarılarından da bahsetti. Erdoğan İsrail'e çağrıda bulunarak Filistin topraklarını bombalamayı bırakmaya, Filistin'e ise İsrailli sivil yerleşim yerlerini taciz etmeye son vermeye çağırdı.

Ahram Online ise Sisi, Bin Selman ve Başkan Erdoğan'ın yaptığı kritik görüşmeye dikkat çekti. Görüşmeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in de dahil olduğu ifade edildi.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, taraflara çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.50'de başlayıp yaklaşık 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısına aralar vererek, İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği yürüttü.

Bu kapsamda ilk olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşen Erdoğan, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmaları konuştu.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde ise iki ülkede yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Herzog'a sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

Erdoğan, yürüttüğü diplomasi trafiği kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi oldu.

Erdoğan ve Sisi, görüşmede İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili son gelişmeleri ele aldı, gerginliğin sonlandırılması için yapılabilecekleri değerlendirdi.