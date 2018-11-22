Avustralya'daki Victoria Eyalet Hükümetini belirleyecek seçimlerde 5 Türk aday yarışacak

Victoria Eyalet Parlamentosunu oluşturan Üst Meclisin 40, Alt Meclisin ise 88 üyesini belirleyecek 24 Kasım eyalet seçimlerinde yaklaşık 4 milyon seçmen sandık başına gidecek.

Spor, Turizm ve Gazi İşleri Bakanı Hamdi Eren, milletvekilleri Adem Kubilay Somyürek ve Nazlı Süleyman ile eski belediye başkanı Burhan Yiğit iktidardaki İşçi Partisinden, eski belediye başkanı Öztürk Yıldız ise bağımsız aday oldu.

Seçimlere 15 gün kala, erken oy kullanma merkezlerinde seçmenle buluşan Türk kökenli adaylar, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Türk toplumu bir şans daha verirse memnun oluruz"

Victoria Başbakanı Daniel Andrews hükümetinde 4 yıldır bakanlık görevini yürüten Eren, eğitim, sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi alanlarda rekor sayıda yatırımda bulunduklarını söyledi.

Eren, Türk toplumundan, oy kullanırken geçmiş 4 yıllık dönemdeki icraatleri göz önünde bulundurmasını isteyerek, "Sağlık sitemine devamlı yatırım yapan İşçi Partisi hükümeti, eğitim sistemine bilhassa devlet okullarına yatırım yapan yine İşçi Partisi hükümeti. Türk toplumu bize bir şans daha verirse ikinci dönem hükümette olmaktan çok memnun oluruz." dedi.

"Seçmene verdiğim sözü tuttum"

Melbourne'un Brimbank Belediyesi başkalığının ardından geçen seçimlerde Victoria Eyalet Parlamentosu'na seçilen ilk Türk kadın milletvekili olmayı başaran Süleyman da St. Albans bölgesinden ikinci kez meclise girmeyi hedefliyor.

Süleyman, seçim vaadlerini yerine getirmenin gururunu yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"İşçi Partisi hükümeti kazanırsa, 'yeni bir hastane yapacağız, hemzemin geçitleri kaldıracağız ve okullara daha para vereceğiz' demiştim. Dört sene sonra şimdi burada, seçmen 'dediğin herşeyi yaptın' diyor. 4 sene içinde çok çalıştık ve seçmene verdiğim sözü tuttum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum."

"İslamofobiden de ırkçılıktan da kimse zarar görmesin"

Kuzey Melbourne Bölgesinden ikinci kez aday olan Yiğit de İşçi Partisi iktidarı döneminde ilk kez, Müslüman toplumların çalışmaları için yaklaşık 10 milyon dolarlık destek sağlandığının altını çizdi.

Yiğit, "Bizim amacımız İslamofobiden de ırkçılıktan da kimsenin zarar görmemesi. Bu durum tabii ki Türk ve Müslümanlar olarak bizi daha da ilgilendiriyor. Hükümetin bu alandaki önemli faaliyetlerinin devam etmesi için bir dört yıl daha vatandaştan oy istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçersiz oylar konusunda da seçmenler, uyaran Yiğit, geçen seçimlerde 20-25 bin oyunun geçersiz sayıldığını hatırlattı.

10 bin evin kapısı çalındı

Moreland Belediyesinde iki dönem belediye başkanlığı olmak üzere 11 yıl meclis üyesi olarak görev yapan bağımsız aday Yıldız ise seçim kampanyası kapsamında yaklaşık 10 bin evin kapısını çaldığını belirtti.

Yıldız, Türk toplumunu oy vermeye davet ederek, seçilirse eğitim, ulaşım, çevre ve geri dönüşüm gibi konuların yanı sıra yaşlı ve gençlere yönelik projeleri de hayata geçirmek istediğini kaydetti.

Öte yandan İşçi Partisi hükümetinde bir süre Küçük İşletmeler Bakanı olarak görev yapan Victoria Güneydoğu Bölgesi milletvekili Somyürek de yine aynı bölgeden aday oldu. Parti içinde önemli bir konuma sahip olan Somyürek, gölge bakanlık görevinde de bulunmuştu.

Türk kökenli vekil sayısı 5'e çıkabilir

Victoria eyaleti genelindeki seçimlerde, farklı bölgelerden meclise girmek için yarışan Türk kökenli adayların hepsi seçilirse, Victoria Parlamentosunda hali hazırda 3 olan Türk kökenli vekil sayısını 5'e çıkmış olacak.

Ülkenin diğer eyaletleri ve federal parlamentolarda Türk kökenli vekil bulunmuyor.