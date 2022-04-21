Başkan Erdoğan dahil 3 lidere seslendi: Kurtarın

Mariupol'de Rusya'ya karşı savaşan Ukraynalı denizcilerden birinin kaydettiği video mesaj dünya medyasında yankılandı. Dünyadan yardım isteyen Binbaşı Serhiy Volyna, Avrupa'nın en büyük demir-çelik fabrikası Azovstal'da sıkışıp kaldıklarını belirterek, 500 yaralı askerin yanı sıra fabrikada yüzlerce kadın ve çocuğun da bulunduğunu bildirdi.

SAYILARI BİZDEN FAZLA

Binbaşı Serhiy Volyna'nın yayınladığı videoda, "Bu bizim dünyaya belki de sonsuza kadar son çağrımız. Muhtemelen birkaç gün veya saatimiz kaldı. Düşman birliklerinin sayısı bizden onlarca kat fazla, havada, kara birliklerinde, makine ve tanklarda da üstünler" ifadeleri yer aldı.

Binbaşı Volyna, Facebook hesabından yayınladığı video mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD lideri Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'yi de etiketledi.

6 BİN SİVİLE TAHLİYE

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko ise, 90 otobüsle 6 bin sivili tahliye etmeyi umduklarını söyledi. Belediye Başkanı Boichenko, halen şehirde 100 bin insanın sıkışıp kaldığını aktardı. Yerel yetkililer, harabeye dönen şehirde on binlerce insanın öldüğünü belirtiyor.