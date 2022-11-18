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Dünya

Başkan Erdoğan, dünyaya duyurmuştu! İlk rota belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin ardından gübre yüklü ilk Rus gemisinin Avrupa limanından 21 Kasım'da Afrika'ya hareket edeceğini duyurdu.

AA18 Kasım 2022 Cuma 22:05 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, dünyaya duyurmuştu! İlk rota belli oldu
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Grynspan, düzenlediği basın toplantısında, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa limanlarında bloke edilmiş Rus gübreleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Grynspan, "İlk sevkiyat Malavi'ye gitmek üzere bir Hollanda limanından ayrılacak ve gemiye şu anda yükleme yapılıyor. Geminin Mozambik üzerinden Malavi'ye gideceği tarih 21 Kasım olarak belirlendi." dedi.

Avrupa'nın farklı limanlarında yaklaşık 300 bin ton gübrenin bulunduğunu kaydeden Grynspan, Malavi'nin gübre ihtiyacının kırmızı alarm düzeyinde bulunmasından dolayı bu sevkiyatın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirmişti.

Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ortaya çıkan küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, İstanbul'da 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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