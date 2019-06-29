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Başkan Erdoğan, G20'de basın toplantısı düzenliyor

Başkan Erdoğan, G20'de basın toplantısı düzenliyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Mülteciler konusunda ortaya koyduğumuz çabaları ifade etme fırsatımız oldu.

- Mülteciler için önyargılara karşı vicdani politikalar geliştirilmeli.

İstanbul Boğazı´nda faciadan kıl payı dönüldü

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