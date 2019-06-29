Başkan Erdoğan, G20'de basın toplantısı düzenliyor
Başkan Erdoğan, G20'de basın toplantısı düzenliyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
- Mülteciler konusunda ortaya koyduğumuz çabaları ifade etme fırsatımız oldu.
- Mülteciler için önyargılara karşı vicdani politikalar geliştirilmeli.
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