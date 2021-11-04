star.com.tr 4 Kasım 2021 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:41

31 Ekim'de İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayan 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 12 Kasım'a kadar çeşitli programlarla devam edecek.

Zirveyi takip eden İsveç kanalı TV4'ün muhabiri Tomas Kvarnkullen, canlı yayından hemen sonra saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası polisi çağırtan Kvarnkullen, otelinin dışında kimliği belirsiz bir adam tarafından dövüldüğünü söyledi. Tomas Kvarnkullen Aftonbladet'e yaptığı açıklamada, biri arkadan 'Önce bizim dilimizde, daha sonra İngilizce 'TV4 kaybol' diye bağırdı. Saldırıya geçtiğinde, mikrofonu elimden düşürdüm ve oradan kaçmaya çalıştım.' dedi.

Saldırganın muhabirin kafasına arkadan vurduğu, darbenin şiddetiyle yere yığılan muhabirin cep telefonunu alıp gittiği bildirildi.

SALDIRGANDAN 'CASUS' İDDİASI

Toparlanan Tomas Kvarnkullen, otele girdi ve personelden polisi aramasını istedi. Polis saldırganı, yakındaki başka bir otelde buldu. Tutuklamaya direnen adamı birkaç polis memuru zorla gözaltına aldı.

Saldırganın ifadesinde, Kvarnkullen'in İsveç hükümeti için çalışan, nerede olduğunu ve ne yaptığını üstlerine bildiren bir casus olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

Aftonbladet, Kvarnkullen'in beyin sarsıntısı geçirdiğini ancak bunun dışında bir sorun olmadığını bildirdi. Muhabir, "Nispeten iyi hissediyorum ama oldukça şok edici bir deneyimdi. Uzun yıllardır gazeteci olarak çalışıyorum ama hiç böyle bir şey görmedim. Başka hiçbir meslektaşımın maruz kalmasını istemediğim tatsız bir deneyimdi." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROGRAMINI İPTL ETMİŞTİ

Glasgow programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik taleplerimiz yerine getirilmeyince Glasgow'a gitmekten vazgeçtik. Bu sadece kendi güvenliğimizle ilgili değil, ülkemizin itibarıyla da ilgili bir meseleydi." ifadelerini kullanmıştı.

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