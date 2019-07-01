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Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.

  • AA
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İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

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