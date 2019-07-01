Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito ile bir araya geldi.
- AA
İmparatorluk Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.