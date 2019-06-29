Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
Görüşme sonrası, heyetler arası görüşme gerçekleşti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.