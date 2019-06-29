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Başkan Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le bir görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi.
 
Görüşme sonrası, heyetler arası görüşme gerçekleşti.
 

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