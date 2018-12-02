Başkan Erdoğan: Putin vizeler kısmi olarak kaldırılsın kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin 'Yaptığımız görüşmelerle vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de iki gün süren G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüşmesine ilişkin bilgi de verdi. Erdoğan "Yaptığımız görüşmelerle vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi"dedi.
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