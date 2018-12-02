Başkan Erdoğan: Putin vizeler kısmi olarak kaldırılsın kararını verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin 'Yaptığımız görüşmelerle vizeler konusunda kısmi olarak vizelerin kaldırılması kararını Sayın Putin verdi' dedi.