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Dünya

Başkan Erdoğan, Putin'le görüştü! Kremlin'den açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gerilimi görüştü. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İdlib'deki tüm saldırıların durması, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanması gerektiği belirtildi.

AA12.02.2020  11:51 - Güncelleme: 12.02.2020  12:16

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye krizinin ele alındığı bildirildi.

Her iki liderin krizin çeşitli yönleri üzerinde müzakerelere devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kötüleşen durumun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşmede 17 Eylül 2018’deki Soçi muhtırası dahil Rus-Türk anlaşmalarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulandı. Bu amaçlar için ilgili kurumların aracılığıyla ilave temasların yapılması kararlaştırıldı.” denildi.

ABD'nin Suriye Temsilcisi jeffrey Ankara'da Türkçe açıklama yaptı

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