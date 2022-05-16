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Dünya

Başkan Erdoğan tepki göstermişti! İki ülkede teröristlere sahip çıktı

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile terör örgütü PKK üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü, İsveç ve Finlandiya'nın 'terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi' olduğunu söyleyerek iki ülkenin NATO adaylığına sıcak bakmadığını ifade etmişti.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:23 - Güncelleme:
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AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık, mahkeme kararları doğrultusunda son 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti.

Ayrıca İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. Böylece iki ülkeden iadesi talep edilen terörist sayısı 33 oldu.

NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.

İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı.

Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor.

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