Başkan Erdoğan yüzlerine vurdu, Yunan medyası panikledi

Başkan Erdoğan'ın Ege'de göçmen katliamına yönelik sözleri Yunanistan medyasında geniş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta dünya liderlerini bir araya getiren BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarını yüzlerine vurunca Yunanistan medyası çılgına döndü.

'KATİL GİBİ GÖSTERİYOR'

Yunan haber sitesi Capital, Erdoğan'ın Yunanistan'a "topyekün savaş" başlattığını ileri sürdü ve "Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik saldırgan politikalarının yoğunlaştığını görüyoruz. Türkiye küçük Aylan'ınki gibi diğer vakaları önlemeye çalışırken, Yunanistan onları geri itmeye devam ediyor" sözlerine yer verdi. To Vima gazetesi, "Erdoğan BM'de: Yunanistan'ı "katil bir devlet" olarak sunuyor" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın "Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına dönüştürüyor" sözlerine yer verdi.

'İTİBARSIZLAŞTIRIYOR'

Yunan Kathimerini gazetesi, haberinde "Erdoğan Yunanistan'a saldırmak için BM platformunu seçti" şeklinde skandal ifadelere yer verdi. Haberde, Erdoğan'n Türkiye'nin bebek ölümlerini önlemek için savaştığı, Yunanistan'ın ise Ege'yi mülteci mezarlığına dönüştürdüğü vurgusuna yer verildi. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ı itibarsızlaştırmaya çalıştığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına dönüştürüyor" sözlerinin yer aldığı haberde Ta Nea gazetesi, "Türk Cumhurbaşkanı mülteci konusuna yatırım yapmayı tercih etti" ifadelerine yer verdi. CNN Greece ise, Erdoğan'ın "Yunanistan'ı insanlık suçlarıyla itham edilen konuma getirmeye çalıştığını" yazdı.

KRİZDEN 'ONURLU ÇIKIŞ'

Bloomberg, canlı olarak aktardığı BM Genel Kurulu'nda Erdoğan için "Ukrayna krizinde arabuluculuk rolünü sergiliyor" başlığını kullandı. "Türk lider BM'deki konuşmasını arabulucu rolünü vurgulamak için kullandı" ifadelerini yer aldığı haberde, Erdoğan'ın "Bu krizden rasyonel, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreçle onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var" sözlerine yer verdi. "Erdoğan, Rusya'nın işgal altındaki toprakları barış anlaşmasının bir parçası olarak Ukrayna'ya iade etmesi gerektiğini söyledi" denilen haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a olan tepkisine de yer verildi.