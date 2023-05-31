Başkan Erdoğan'a gelen telefonların ardı arkası kesilmedi! İşte tebrik yağmurunun şifreleri

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu pazar günü sona erdi. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.

Tebrik yağmurunun şifreleri: Tarihi zafer sonrası Başkan Erdoğan'a gelen telefonların ardı arkası kesilmedi

Uluslararası basın ise Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. Dünyanın doğusundan batısına pek çok ülke Başkan Erdoğan'ın zaferini kaleme aldı.

Zaferin coşkusunu atlatmaya başladıktan sonra ise dış basının merak konusu "Bu saatten sonra neler olacak?" oldu. Konuyla ilgili Londra merkezli Middle East Eye'da dikkat çeken bir analize yer verildi.

Haberde, "Dünya lideleri Erdoğan'ın 30 yılı aşkın bir süredir devam eden siyasi kariyeri ve son zaferinden dolayı tebrik sırasına girdi. Onun yenilmezlik destanının son bölümü olarak Türkiye siyasi bir tarihe geçiyor" denildi.

Başkan Erdoğan'ın 'bir kampanya dehası' olduğunu dile getiren haberde, "Erdoğan'ın önümüzdeki beş yıl boyunca güçlü bir liderlik göstermesi bekleniyor" denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'büyük bir koalisyon' oluşturmasına rapmen oyların yalnızca yüzde 47'sini almasının 'açıkça bir yenilgi' olduğunu ifade eden gazete, "Çok açık ki seçmenler muhalefete güvenmiyor" dedi.

Gazete, haberin devamında "Şimdi ne yaşanacak?" diye sordu. Haberde "Cumhurbaşkanlığı seçiminin geride kalmasıyla birlikte, Türkiye cumhurbaşkanı kabinesini kurarken muhtemelen uluslararası gezilere ve diplomasiye oldukça öncelik verecek" denildi.

Haberin devamında ise Başkan Erdoğan'a yapılan tebrik telefonlarının şifrelerine değinildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'ı tebrik eden telefon görüşmesinin aslında ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırılması yolunda bir ilk adım olduğu ifade edildi.

Aynı zamanda aylardır dolaşan iddialardan da bahsedilerek ABD'nin F-16 satışına onayı ile Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine onay vermesinin bir alakası olmadğının altını çizildi.

Rusya ile yapılan telefon görüşmesinin ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin devam etmesine yönelik olduğuna dair vurgu yapıldı.

Haberde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kutlama mesajı da irdelendi. Bu telefonla Avrupa'nın güvenliğinden Türkiye'nin de sorumlu olduğu vurgulandı.

Aynı zamanda bu durumun Türkiye'nin özerk dış politikasına da katkıya neden olduğundan ve çıkarların örtüşmesi için karşılıklı çaba gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıldığına da dikkat çekildi.

Dünya liderlerinin Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan'ı tebrik ederek, Türkiye ile BM arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında, "Ülkelerimizi tarihi dostluk ve dayanışma bağları birleştiriyor. Bu kapsamlı iş birliği stratejisi daha da gelişecektir." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki ikna edici zaferinizden dolayı sizi içtenlikle kutlamaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye, açık, rekabetçi ve demokratik bir seçim örneği göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı. Demokrasi iradesine dayanarak sağladığı siyasi başarı ve zaferden dolayı Erdoğan'ı yürekten tebrik eden Berdimuhamedov, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte devlet işlerinde büyük başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, tebrik mesajında "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı sizi kutlamama izin verin." ifadesini kullandı. Türkiye ile Almanya arasındaki yakın insani, ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Birlikte ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin pekiştirilmesine katkıda bulunabilirsek bundan memnuniyet duyarım. Dünyada karşılaştığımız zorluklar bunu daha da önemli kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, sosyal medya hesabından, "Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum. Endonezya-Türkiye arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığı, halklarımızın yararına sürdürmeye ve güçlendirmeye hazırız." mesajını paylaştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından ötürü tebrik ederim. Ülkelerimiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi, Kanadalılar ve Türk halkı için ilerleme kaydetmeyi dört gözle bekliyorum." mesajına yer verdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, son cumhurbaşkanı seçimlerinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Türkiye, önemli bir bölgesel ve küresel oyuncu olarak yapıcı rol oynamaya devam edecektir. Malezya, mevcut mükemmel ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Türkiye ile yakın işbirliği içinde çalışmayı dört gözle beklemektedir." ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Avustralya ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostane ikili ilişkileri daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımını yaptı.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu belirtti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter'dan, "Yeniden seçilmesi vesilesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Halklarımızın faydasına çalışmaya devam etmemizi, uydu, nükleer tıp ve madencilik alanlarında işbirliğinin pekiştirilmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez de Twitter hesabındaki paylaşımında, "Seçim zaferi ve yeni dönemi nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı ve demokratik görevini yerine getiren Türk halkını tebrik ederiz." mesajına yer verdi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Erdoğan'ı tebrik ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor ve iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarını ilerletmeye devam etme isteğimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de sosyal medya hesabından Erdoğan'ı kutlayarak, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının demokratik iradesini ve yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Kendisine görevinde başarılar diliyor, dostluk bağlarımızı ve iş birliğimizi teyit ediyoruz." mesajını paylaştı.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, iki ulusun faydası için müşterek çalışmaya devam etme temennisinde bulunarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçen, barışçıl ve demokratik şekilde iradesini ortaya koyan Türk halkını kutluyoruz." açıklamasını yaptı.

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki demokratik seçimleri tekrardan kazandığı için Recep Tayyip Erdoğan'a en içten tebriklerimi sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki müreffeh ilişkilerin, gösterilen yolda sıkı şekilde devam edeceğini görüyorum." mesajına yer verdi.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Twitter hesabından Erdoğan'ı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi hedefine işaret etti. Abinader, "Türkiye'de yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dominik hükümeti adına tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi. Kral Abdullah, telgrafta iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek, bölgesel ve uluslararası barışın, refahın geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı, Türk halkına daha fazla ilerleme ve refah temennilerini iletti.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema, Twitter hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. Daha fazla barış, refah ve ilerleme için iki ulus arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." mesajını paylaştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı dört gözle beklediğini belirtti.

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, "Madagaskar-Türkiye işbirliği çok yaşasın." mesajını paylaşarak, iki ülkenin birlikte çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Erdoğan'ı en kalbi duygularla tebrik ettiğini belirten Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, kendisiyle iki ülke ilişkilerini ilerletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, iki ülke halkları arasındaki dostluğu büyütmeye gayret edeceklerine dikkati çekti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından, seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde karşılamak ve ittifak güvenliğini güçlendirip Ukrayna'ya başarılı olmasında yardım etmek için sabırsızlandığını belirten Nauseda, "İttifak birliği bizim gücümüzdür." değerlendirmesini yaptı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis de Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek yayınladığı mesajda "Tebrikler Başkan @RTErdogan. Yeniden seçilmeniz için! Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığa dayalı yakın iş birliğimizi sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol de sosyal medya hesabından, "Stratejik ortaklığı daha da geliştirmek ve halkımızın kardeşliğini derinleştirmek için sizinle birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostum ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı tebrik ediyorum. Galibiyeti, halkın kendisine duyduğu güveni yansıtıyor. Türkiye, asırlardır yakın bir dost ve kardeşlik ilişkisi içinde olduğumuz bir ülkedir." değerlendirmesini yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yayımladığı mesajda "Bulgaristan ile Türkiye arasında son dönemde mükemmel gelişen ikili ve çok yönlü işbirliğinin daha da gelişeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneminde de işbirliğimize, bölgemizde ve Güneydoğu Avrupa'da iyi komşuluk, karşılıklı güven, güvenliğe katkı sağlayacaktır." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı Yannis Sarmas, gönderdiği yazılı mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, Türk halkına barış ve refah dileğinde bulundu.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Twitter paylaşımıyla, Erdoğan'ı tebrik etti ve "Devam eden işbirlikleri ve Hırvatistan - Türkiye ilişkilerinin daha da ilerlemesini dört gözle bekliyorum." mesajını verdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar da Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Slovenya ile Türkiye arasındaki stratejik diyaloğu sürdürmeyi, NATO ile ortaklığımızı güçlendirmeyi, dünyada barış ve güvenliği teşvik etmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek, "Önümüzde küresel zorluklar bulunuyor ve şimdiye kadar olduğu gibi, bölgenin ve Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı ile dünyadaki barış için daha da büyük bir özveri ile birlikte çalışacağımızdan eminim." mesajını paylaştı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek, "Birlikte çalışmaya devam etmeyi ve Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkileri geliştirmeyi dört gözle bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı. Milatovic, mesajında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak görevini sürdürürken ülkesini yeni başarılara doğru götürmesi temennisinde bulunarak, iki dost devlet olarak Karadağ ile Türkiye arasındaki işbirliğini ilerletmek için birlikte çalışmayı arzuladıklarını kaydetti.

Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden ötürü büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle, sizi tarihi zaferinizden dolayı en içten dileklerimle kutluyorum." mesajını gönderdi. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde barış ve refah içinde gelişmeye devam edeceğine inancının tam olduğunu belirten Şahabuddin Çuppu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek makamına yeniden seçilmeniz, Türkiye halkının size ve karizmatik liderliğinize duyduğu güven ve itimadın bir kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. Tshisekedi, "İki Devlet Başkanı, iki ulus arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmeyi ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarı pekiştirmek için birlikte çalışmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, zaferinden ötürü tebrik ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'nın gerçek dostu olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yayımladığı açıklamasında, "Yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeniz dolayısıyla Japonya hükümeti ve Japon halkı adına kalpten tebriklerimi bildiriyorum." ifadesini kullandı. Gelecek 100 yılda her alanda güçlü ilişkiler geliştirmeyi arzu ettiğini belirten Kişida, Rusya-Ukrayna krizi dahil dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlığa ait sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Mesajda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden seçildiği için tebrikler. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yararına gelişmeye devam etmesi dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını belirtti. İki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkisinin son yıllarda istikrarlı gelişim gösterdiğine ve farklı alanlardaki pratik işbirliğinin olumlu ivme sağladığına dikkati çeken Şi, "İki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren meselelerde birbirini anlayıp destekleyerek sağlıklı, sürdürülebilir ve istikrarlı iş birliği ilişkisi geliştirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırım." açıklamasını yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Twitter'dan Türkçe ve Lehçe paylaştığı mesajında, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını ve Polonya ile Türkiye arasında dostluk anlaşması imzalanmasının 100'üncü yılını kutluyoruz. Avrupa'da bölgesel güvenliği, NATO'nun gelişimini ve barışı sağlamak için birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "Avrupa ve ötesinde güvenlik ve refah için yapıcı işbirliğini dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, "NATO müttefiki Türkiye ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik etti. Karis, Türkiye ve Estonya arasındaki yapıcı işbirliğinin devam etmesini dört gözle beklediğini vurguladı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve "Türkiye önemli bir müttefik ve Avrupa'nın güvenliğini sağlamanın yanı sıra ikili ilişkileri ilerletmek için yakın işbirliğini dört gözle beklediğini" bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Hristodulidis, bir konferans çakışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeniden seçilmesinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutluyorum. Diyalogu yeniden başlatmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Güney Afrika'nın ikili ve çok taraflı seviyelerde mevcut güçlü ilişkileri daha da pekiştirmek için, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'un, seçim başarısını kutladığı Erdoğan ile görüşmesinde özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağları vurguladığı belirtildi. Açıklamada, her iki tarafın da hükümetler arası işbirliğine yeni bir ivme kazandırma ve ortak konular üzerinde erken bir aşamada mutabakata varma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi. Görüşmede, Almanya'nın diğer hususların yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO ve Avrupa Birliği konularında Türkiye ile çalışma isteği yinelendi.

Gana Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti ve resmi Twitter hesabında, "Ülkelerimiz arasında var olan ve ortak bir özgürlük, kalkınma, ilerleme ve refah gündemine dayanan dostluk ve işbirliği bağlarını güçlendirmek ve derinleştirmek için kendisiyle ve yönetimiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımına yer verdi.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio da yaptığı açıklamada, Sierra Leone halkın adına Erdoğan'ı tebrik ederek, ülkesi ve Türkiye arasında var olan güçlü ve güvenilir ilişkiyi ilerletmek için Erdoğan ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, gönderdiği tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek "Bu önemli siyasi vakanın sonuçları, Türk toplumunun size olan güveninin ve ülkenin istikrarlı kalkınmasını ve uluslararası arenada otoritesini güçlendirmeyi amaçlayan yaratıcı politikanıza verdiği geniş desteğin bir başka göstergesidir." ifadesine yer verdi. Bu vesileyle, Tacik-Türk geleneksel dostane ilişkilerini ve çok yönlü karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini geliştirme sürecine Erdoğan'ın gösterdiği ilgiyi vurgulayan Rahman, "Bu yüksek görevdeki faaliyetinizin yeni döneminde, tarafların devletler arası yapıcı diyaloğunu sürdürerek, iki ülke arasındaki uzun vadeli ortaklık ilişkilerinin içeriğini yeni pratik örneklerle daha da zenginleştireceğimize inanıyorum." dedi. Rahman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görevinde başarılar dileyerek, kardeş Türkiye halkına da barış, güvenlik ve refah temennisinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti ve seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı ve yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Güney Amerika ülkesi Şili, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Şili Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk halkının demokratik görevini en doğru şekilde yerine getirdiği belirtilerek "Şili, her iki halkın da faydasına çalışmaya devam etme kararlılığını beyan ediyor." ifadesine yer verildi.

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Macron, görüşmede Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması dileğinde bulundu. Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhely, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik edenler arasındaydı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casım Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kuveyt Başbakanı Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Sudan ordusu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletmişti.