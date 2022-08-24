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Dünya

Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi! Macron'u yerin dibine soktu: Yalancı ve beceriksiz bir lider

Sosyal medya hesabından ülkesinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştiren Fransız milletvekili François Asselineau, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarını örnek göstererek Macron'u yerin dibine soktu. Başkan Erdoğan'ın son bir hafta içinde yürüttüğü başarılı diplomasi trafiğini kıyaslayan Asselineau, 'Macron yalancı ve beceriksiz bir lider.' dedi.

Yeni Şafak24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:00 - Güncelleme:
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Son bir ay içerisinde Rusya-Ukrayna savaşının çözüme kavuşması için büyük adımlar atılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da Üçlü Zirve Toplantısı, Tahıl Koridoru Anlaşması, Soçi temasları ve Lviv'de Üçlü Zirve'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye-İsrail ilişkilerinde de yeni dönemin başlaması için temaslarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik başarıları dünya siyasetinde de geniş yer buldu.

FRANSIZ VEKİLDEN ERDOĞAN-MACRON KARŞILAŞTIRMASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Fransız milletvekili François Asselineau, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayki performansını kıyasladı.

Sekiz fotoğraftan oluşan iki görseli sosyal medya hesabından paylaşan Asselineau, bir tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine diğer tarafta ise Macron'un tatil fotoğraflarına yer verdi.

"MACRON YALANCI VE BECERİKSİZ"

Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.

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