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Dünya

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti: Sabırsızlıkla bekliyoruz

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle mücadelede ülkesine verdiği desteği 'taktir ettiğini' açıkladı. Ahmed, 'Başkan Erdoğan'a teşekkür ederiz. Temel tıbbi ekipman tedarikinde ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.' dedi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 07:53 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:06
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Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.

Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Ahmed, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon görüşmesi için teşekkür ederiz. Temel tıbbi ekipman tedarikinde ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMADA İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Etiyopya'ya desteğinin koronavirüsle mücadele kapsamında da süreceğini ifade etti.

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