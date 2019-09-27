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Başkan Erdoğan’dan kaçamadı: Prens’ten Kaşıkçı cinayeti itirafı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Başkan Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayeti konusundaki kararlı tutumu üzerine suikasttaki sorumluluğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Bin Selman, “Benim sorumluluğum altında oldu” dedi.

  • STAR
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SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) İstanbul’daki Suudi başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu itiraf etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumu ve en son BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da  gündeme getirdiği Kaşıkçı cinayetinin kendi sorumluluğu altında olduğunu itiraf eden MbS “Tüm sorumluluğu üstleniyorum” dedi.      

RÖPORTAJIN FRAGMANI

MbS’nin Amerikan PBS televizyon kanalının “Frontline” haber programının yapımcısı, gazeteci Martin Smith’e, Aralık 2018’de Riyad’da bir elektrikli otomobil yarışı sırasında Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı açıklamalar, 1 Ekim’de yayımlanacak programın tanıtım fragmanında yer aldı. Tanıtım fragmanında, Bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorulara ilk kez bir söyleşide cevap verdiği belirtilerek Veliaht Prens’in gazeteci Smith ile diyaloğundan parçalar, Bin Selman’ın görüntüsü ve sesi kullanılmadan ekrana taşındı. Fragmanda, Smith, “Ona Kaşıkçı cinayetindeki rolünü sorduğumda bana, ‘Bu olay benim sorumluluğum altında oldu.

SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum altına oldu’ cevabını verdi” ifadelerini kullanıyor. Smith, “Sizin bilginiz olmadan nasıl böyle bir şey olabilir?” sorusunu Bin Selman’ın, “Suudi Arabistan’da 20 milyon insan yaşıyor. 3 milyon devlet çalışanı var” diyerek yanıtladığını anlatıyor. Smith, Bin Selman’ın “Peki onlar sizin uçaklarınızdan birini alabilirler mi?” sorusuna da “İşlerimi takip eden görevliler, bakanlar var. Bu onların sorumluluğu. Onların bunu yapmaya yetkisi var” cevabını verdiğini aktarıyor.

BM RİYAD’I SUÇLADI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı’yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti. Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurtdışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

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