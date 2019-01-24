Başkan Erdoğan'dan Maduro'ya destek telefonu: Yanınızdayız

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

ERDOĞAN'DAN MADURO'YA TELEFON: YANINIZDAYIZ

ABD'nin skandal kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti.

Öte yandan Maduro; halka yaptığı konuşmada, 'Türkiye Cumhurbaşkanı beni aradı. Türkiye halkı Venezuela halkının yanındadır. Bugün tarihi bir gün.' açıklamasında bulundu.