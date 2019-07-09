Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Balkanların Avrupa Atlantik Kurumuna entegrasyonuna daima güçlü destek vermiştir, vermeyi de sürdürecektir. Avrupa genelinde ayrımcı dışlayıcı akımlar Avrupa'nın geleceğini ve umut olma potansiyelimi tehdit ediyor. Sürecin kurucularından Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını üstlenme konusunda fikir birliği sağlanmasında memnuniyet duyduk. İİT ve G20 dönem başkanlığımız gibi Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin dönem başkanlığını da başarıyla icra edeceğiz.

Son birkaç yıldır bölgede ciddi insan hareketliliği yaşanıyor. Türkiye hali hazırda 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. BM'ye göre sadece Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar dolardan fazla harcama yaptık. Ülkemiz milli gelire oranla ilk sırada yer aldı. Türkiye düzensiz göçle mücadele konusunda Ege Denizi başta olmak üzere her türlü tedbiri hayata geçirdi.

Aldığımız tedbirler sayesinde Ege'deki trajedilerin önüne geçtik. Avrupa'ya geçiş oranını yüzde 99 oranında azalttık. Avrupa'nın güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ama bu süreçte Avrupalı dostlarımızdan insani tavrı görmedik. Ülkemize verilen katkı taahhütleri yerine getirilmedi. 6 milyar eurodan sadece 2.5 milyar eurosu serbest bırakıldı.