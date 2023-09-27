Başkan Erdoğan'ın F-16 çıkışı dünya basınında gündem oldu! ''Sözünüzü tutun''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın gözünü diktiği Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zengezur koridoru hariç İsveç'in NATO'ya girmesi ile ABD'den F-16 satışı meselesi de gündemde olan konular arasındaydı.

Bir gazetecinin, "Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonunun engellerinden olarak görülen ABD'li senatör Bob Menendez, hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesinden sonra geçici olarak görevini bırakmak zorunda kaldı. Beyaz Saray'dan gerek F-16 satışının senatoya sunulması, gerekse modernizasyonun onaylanmasıyla ilgili bir hareket bekliyor musunuz" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu şekilde cevap verdi:

"Bizim, F-16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler hala devam ediyor. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir.

Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız. Bu konu dahi bizlere savunma sanayii noktasında kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce İHA-SİHA noktasında da aynı durumdaydık. O zamanlar Predatör meselesi vardı. İhtiyacımız olduğu halde müttefikimizden alamamıştık. Ne yaptık, kendi İHA'larımızı ürettik. Durmadık SİHA yaptık, TİHA yaptık, Kızılelma yaptık, Hürkuş yaptık, Atak yaptık, şimdi de F-16'lara ihtiyacımız var fakat bir yandan da yeni nesil savaş uçağımız Kaan'ı üretmek için çalışıyoruz."

Ekim ayı takviminde İsveç'in NATO'ya girip girmeyeceği ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

Meclis'in bir yapısı var, başkanı var... Amerika'nın biliyorsunuz parlamentosu var, bizim de bir parlamentomuz var. Parlamentomuzun içerisinde de bir yapı var. Cumhur İttifakı olarak bizim de bir yapımız var. Cumhur İttifakı olarak aramızda tabii ki görüşmelerimizi yapacağız. Ona göre de parlamentoya müracaatımızı da bu arada yapıp, parlamentomuz nasıl bir takvim belirlerse, onu da orada takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bazı görüşmeler yaptılar. Temenni ederim ki onlar da verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır.

"Acaba onların verdikleri söz F-16 konusu mu? İkincisi Sayın Bahçeli'yle döndüğünüzde yüz yüze bir görüşmeniz mi olacak" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaten İsveç'i F-16 ile bağlı hale getiriyorlar. Yani diyorlar ki bunu halledin. Kanada aynı şeyi yapıyor, Amerika da aynı şeyi yapıyor. Biz de diyoruz ki, 'sizin kongreniz varsa bizim de parlamentomuz var.' Biz parlamentomuzu geri plana atamayız ki. Yani bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğimiz içerisinde biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Netice itibarıyla İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili kararı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi verecektir. Meclisimiz bu konu ile ilgili her gelişmeyi en ince ayrıntısına kadar takip etmektedir. O kararı ne zaman vereceği de kararın ne olacağı da meclisimizin takdirindedir. Meclis'in gündemine konu geldiğinde kararın nasıl olacağını hep birlikte görürüz" diye cevap verdi.

DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Başkan Erdoğan'ın ABD'ye verdiği mesaj ise dünyada gündem oldu. Reuters haber ajansı Erdoğan'ın açıklamalarını gündeme getirerek "ABD F-16 satışına ilişkin sözünü tutarsa Türkiye, İsveç'in NATO hedefini destekleyecek" dedi.

Ancak bu aslında Başkan Erdoğan'ın açıklaması değil. Başkan Erdoğan İsveç kararının Meclis'te olduğunun altını çizerken ABD ve diğer ülkelerin bu iki süreci birbirine bağladığını ifade etti.

Al-Monitor de Başkan Erdoğan'ın ABD'ye verdiği mesaja dikkat çekti. Erdoğan'ın "Sözünüzü tutun" dediğinden bahsedildi.

Bloomberg de konuyu manşetine taşıyan gazeteler arasındaydı. Haberde, Erdoğan'ın savaş uçakları konusunda ABD'nin verdiği sözü tutmasını istediğine vurgu yapıldı.

Qatar Tribune de Başkan Erdoğan'ın sözlerine dikkat çekerken, aynı zamanda ABD'li Senatör Bob Menendez skandalına da dikkat çekti. Gazete, Menendez'in F-16 satışına şiddetle karşı çıktığını, ancak şu anki durumunda dengelerin değişebileceğini ifade etti.

Yahoo da Başkan Erdoğan'ın sözlerine yer verdiği haberinde geçen hafta Menendez'in skandalının Türkiye için bir avantaj olduğunu söyleyen Erdoğan'ın geçen haftaki konuşmalarına da yer verdi.