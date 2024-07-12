Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki sözlerini böyle duyurdular: Bunu başaran az sayıda liderden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrası yaptığı önemli açıklamaları dünya basınında geniş bir yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze, terörle mücadele, Suriye ve NATO'ya ilişkin mesajları yakından takip edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ABD BASININDA YANKILANDI

ABD merkezli Newsweek dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Gazze konusundaki tutumuyla ilgili özel bir haber yayımladı. Dergi, 'Erdoğan neden Ukrayna ve Gazze'de Biden'dan ayrılıyor?' başlığıyla manşet attı. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe de değinen dergi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkileyici muhalif sesiyle yüzleştiğini' okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı masaya getirmeyi başaran az sayıda dünya liderinden biri olduğunu yazan dergi, Türkiye'nin NATO'daki müttefiklerinden derin şekilde ayrıştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgale dair ABD'yi keskin şekilde eleştirdiğini belirten dergi, "Bugün, Erdoğan NATO'da hakim olan Rus lideri dışlama mantığına meydan okuyor" ifadelerini kullandı.



Uluslararası haber ajansı AFP, Washington'daki açıklamaları "Erdoğan NATO-Rusya çatışmasına karşı uyarıyor' başlığıyla abonelerine iletti.

İSRAİL MEDYASI: ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN İSRAİL'LE İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMLERİNE ONAY VERMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Erdoğan'ın 'Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.' sözlerine atıfta bulunan İsrail medyası Times of Israel ise, 'Erdoğan artık Türkiye'nin İsrail'le NATO işbirliğini onaylamayacağını söylüyor' şeklinde haber yayımladı.



Öte yandan yine İsrail basını olan Jerusalem Post da, 'Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le işbirliği girişimlerine onay vermeyeceğini söylüyor' başlığını attı.