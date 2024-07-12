İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2024 Cuma / 6 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0055
  • EURO
    35,9588
  • ALTIN
    2552.25
  • BIST100
    11050.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki sözlerini böyle duyurdular: Bunu başaran az sayıda liderden biri
Dünya

Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki sözlerini böyle duyurdular: Bunu başaran az sayıda liderden biri

ABD basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı konuşmayı markaja aldı. Newsweek dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da ortaya çıkan savaş sırasında Rusya ve Ukrayna'yı masaya getirmeyi başaran az sayıda dünya liderinden biri olduğunu yazdı.

12 Temmuz 2024 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki sözlerini böyle duyurdular: Bunu başaran az sayıda liderden biri
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de düzenlenen NATO Zirvesi sonrası yaptığı önemli açıklamaları dünya basınında geniş bir yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze, terörle mücadele, Suriye ve NATO'ya ilişkin mesajları yakından takip edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ABD BASININDA YANKILANDI

ABD merkezli Newsweek dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Gazze konusundaki tutumuyla ilgili özel bir haber yayımladı. Dergi, 'Erdoğan neden Ukrayna ve Gazze'de Biden'dan ayrılıyor?' başlığıyla manşet attı. ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe de değinen dergi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkileyici muhalif sesiyle yüzleştiğini' okuyucularına aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı masaya getirmeyi başaran az sayıda dünya liderinden biri olduğunu yazan dergi, Türkiye'nin NATO'daki müttefiklerinden derin şekilde ayrıştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de yürüttüğü işgale dair ABD'yi keskin şekilde eleştirdiğini belirten dergi, "Bugün, Erdoğan NATO'da hakim olan Rus lideri dışlama mantığına meydan okuyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası haber ajansı AFP, Washington'daki açıklamaları "Erdoğan NATO-Rusya çatışmasına karşı uyarıyor' başlığıyla abonelerine iletti.

İSRAİL MEDYASI: ERDOĞAN, TÜRKİYE'NİN İSRAİL'LE İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMLERİNE ONAY VERMEYECEĞİNİ SÖYLÜYOR

Erdoğan'ın 'Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır.' sözlerine atıfta bulunan İsrail medyası Times of Israel ise, 'Erdoğan artık Türkiye'nin İsrail'le NATO işbirliğini onaylamayacağını söylüyor' şeklinde haber yayımladı.

Öte yandan yine İsrail basını olan Jerusalem Post da, 'Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'le işbirliği girişimlerine onay vermeyeceğini söylüyor' başlığını attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.